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Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor

Kütahya’da Sağlıklı Hayat Merkezi, isteyen herkesin katılabileceği sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyor.

14 Mart 2019 Perşembe 10:00
Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor

Kütahya’da Sağlıklı Hayat Merkezi, isteyen herkesin katılabileceği sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyor.


İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki merkez tarafından Dumlupınar Stadı’nda sabah saatlerinde yapılan yürüyüşler, birçoğu ev kadını olmak üzere çok sayıda vatandaştan ilgi görüyor. Yürüyüşe katılan kadınlar ise kısa sürede spor ile göz ile görülür farklar meydana geldiğini söylediler.


Spor eğitmeni Rukiye Kardaş da merkezdeki spor salonunda yıl boyunca spor etkinlikleri yaptıklarını, havaların ısınmasıyla bu çalışmaları açık havaya taşıdıklarını aktardı. Şuan itibari ile hafta içi her gün sabah saatlerinde yürüyüş yapıyoruz. Amacımız sağlıklı bireyler oluşturmak ve sporu hayatın bir parçası haline getirmek, aynı zamanda bununla birlikte obeziteyle de mücadele etmek. Yürüyüşlerimizle birlikte buraya katılan kişiler diyetisyenler tarafından da takip ediliyor. Böylelikle sporun ne gibi yararlar sağladığını da kontrol etmiş oluyoruz." dedi.


Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Sevde Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı hayat merkezlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından bir yıldır faaliyette olduğunu hatırlattı.


Merkezin sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturma amacına hizmet ettiğini belirten Mercan, "Sağlıklı Hayat Merkezleri, koruyucu sağlık hizmetler sunan merkezlerdir. Burada diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, çocuk gelişimcimiz, psikoloğumuz, sigara bırakma polikliniğimiz, diş hekimimiz, sosyal çalışmacımız, gebeler için gebelik okulumuz, kanser erken teşhis, tarama eğitim merkezimiz, gibi alanlarda halkımıza hizmet vermekteyiz. Sunduğumuz tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Tüm halkımızı merkezimize ve yürüyüşlerimize davet ediyorum."diye konuştu.


Katılımcı kadınlar ise spor ile birlikte kısa sürede gözle görülür bir incelme olduğunu ve tüm kadınları spora davet ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:00
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