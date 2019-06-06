0553 313 94 23

Kadınlar için en uygun savunma sporu Wushu (Kung Fu) Sanda

Wushu Amasya İl Temsilcisi ve Antrenörü Tuğrul Fırat, kadınlar için en uygun savunma sporunun Wushu (Kung Fu) Sanda olduğunu söyledi.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:18
Kadınlar için en uygun savunma sporu Wushu (Kung Fu) Sanda

Wushu Amasya İl Temsilcisi ve Antrenörü Tuğrul Fırat, kadınlar için en uygun savunma sporunun Wushu (Kung Fu) Sanda olduğunu söyledi.


Fırat, "Sanda kelimenin tam anlamıyla serbest vuruş veya serbest (silahsız) dövüş anlamına gelir ve Çin’de dövüş sanatlarının icra edildiği yarışmalarda sergilenen dövüş sporudur ilk dönemlerde. 1920’lerde oluşturulan Milliyetçi Parti askerlerinin el ele mücadele konusunda eğitilmesinde kullanıldı" dedi.


Wushu (Kung Fu) Sanda’nın heyecan verici ve hızlı, tempolu bir dövüş sistemi olduğunu belirten Fırat, "Mücadele ve kendini savunma için mükemmel bir sistem olduğu gibi, egzersiz yapmak isteyenler için inanılmaz bir egzersiz sistemidir. Bu sporun tek amacı karşıdaki rakibi etkili ve hızlı bir şekilde yere indirmektir. Bu nedenle hiçbir savunma sanatında olmayan hareketler mevcuttur. Sanda antrenmanları sırasında vücudun tüm kasları çalışmaktadır ve kadınlar için en uygun savunma sporudur.Antrenmanlar sırasında kalori yakımı çok yüksektir. (Saatte 700 kalori) Bu sayede vücut şekillendirme ve kilo verme sürecine büyük katkı sağlamaktadır. Yağ yakımı ve vücut kas kütlesinin arttırılmasının yanı sıra güç artırımında da çok etkili bir rol oynamaktadır. Son zamanlarda birçok kadın sanatçı ve tanınmış artist bu sporla kalori harcamayı tercih ediyor. Kullanılan eldivenler, başlıklar, dizlikler ve tekmelikler darbe almadan ve yaralanmadan dövüşmeyi sağlıyor. Bu spora rağbetin bir başka önemli sebebi de kadınların artan gasp ve şiddet olaylarına karşı bir çözüm yolu arayışında olmalarıdır. Amasya’da bu spor dalı Amasya Kapalı Spor Salonunda ücretsiz olarak veriliyor. Bu sporu yapmak isteyen tüm kadınları salonumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:18
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    1. Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı..
    2. Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi
    3. Çelebi Bayramlaşmada konuştu "Çalınan..
    4. Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    5. Balıkesirspor Baltok’ta kongre zamanı
    6. Kadınlar için en uygun savunma sporu..
    7. Kurtulmuş: “AK Parti’ye karşı..
    8. Tekirdağ'da "mavi bayraklı" plajlarda..
    9. Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar..
    10. Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
    11. Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve..
    12. Yeni Sancarlar yolda
    13. Dağ yürüyüşünde 200 metrelik..
    14. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    15. Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor’a..
    16. Hollanda polisinden Türklere ırkçılık
    17. O iller için dolu uyarısı!
    18. Altınok: “HDP neyin karşılığı..
    19. Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da gaza..
    20. Başkan Kurt, Kırım Derneği’nin..
    21. Manyas’ta kırım Kongo şüphesi
    22. Yine 6284 yine facia
    23. Şile Saklıgöl’de çardağın çöktüğü..
    24. Odunpazarı Belediyesinin parkları..
    25. İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun..
    26. THY Hartum seferini iptal etti
    27. Şeker bayramı değil Ramazan bayramı!
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    30. Kazanamayacağa oy verip, oyları zayi..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı