Kadınlar Günü’nde kadın girişimciler için ’kredi paketi’ açıklandı

Kadın girişimciler ve ihracatçılar için 200 milyon dolar ve 100 milyon TL finansman desteğini sağlayan kredi paketinin imzaları atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın duyurduğu paket ile kadın girişimcilerin ihracata daha fazla katılmalarının sağlanması hedefleniyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye Girişimci Kadınlar Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın girişimciler ve ihracatçılar için finansman desteği sağlama amacıyla kredi paketinin duyurusunu yaptı. Bakan Pekcan’ın duyurusunun ardındanTürk Eximbank ve QNB Finansbank’ın ortak çalışmasıyla kadın girişimciler için 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kredi paketinin imzaları atıldı.

Bu paketler kadın girişimcileri ihracatçı konumuna getirmek için ihtiyaç duyulan finansman desteği sağlanacak olup açıklanan finansman destek paketi yüzde 51’i kadın olan firmalara ihracat kaydı ile verilecek.

"İyi yetişmiş kadınlarımız Türkiye ekonomisine çok katkı verecek"

Günümüzde kadın-erkek eşitliğini sağlamanın yolunun bilimden teknolojiden geçtiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Bugün küresel ekonomide yepyeni bir dünya kuruluyor ve bu yeni dünya beyin gücünün kurucusu olduğu bir dünya. Yeni dönemde iyi yetişmiş kadınlarımızın Türkiye ekonomisine çok fazla katkıları olacağından hiçbir şüphemiz yok. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bütün politikalarımızı 21’inci yüzyılın teknolojilerini yakalamak için kadınlarımızı ve gençlerimizi ön plana alan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kadın girişimcilerin önünü açmak üzere Ticaret Bakanlığında İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını kurduklarını açıklayan Bakan Pekcan, "Böylece kadın girişimcilerimiz ve ihracatçılarımız ile bakanlık arasında bir hat olmuş olduk. Bu hattın bir tarafında bakanlığımız var sizlerin bütün projelerini değerlendirmek ve sizleri yönlendirmek üzere. Diğer tarafta da sizler varsınız. Üretken, başarıl, cesur kadınlarımız bizim geleceğimizdir" diye konuştu.

Kredi paketinde imzalar atıldı

Bakan Pekcan’ın açıklamalarının ardından söz konusu kredi paketinin anlaşmasını Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın himayelerinde imzaladı.

Türk Eximbank Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın girişimci ve ihracatçılara öncelik vermek amacıyla QNB Finansbank ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eximbank kaynağından 100 milyon TL ve 200 milyon dolar limit tahsis edildi. Söz konusu kredi TL bazında KOBİ niteliği olan firmalara yabancı KOBİ ve KOBİ dışı kadın girişimci ihracatçı firmalara kullandırılacak.