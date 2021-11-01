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Kadın - Aile Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar
Kadın - Aile

Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:16:00 -
Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı, kadınlara özel Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde verilen dikiş kursları sayesinde kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor.

Kadınlara yönelik yatırımlarıyla adından söz ettiren Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi, kadınların eğitim, ekonomi ve spor alanlarında desteklenmesi adına 2013 yılında sadece kadınlara özel açtığı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde dikiş kursu alan kadınlar, hem elbiselerini ucuza mal ediyor hem de yaptıkları giyim eşyalarını satarak gelir elde ediyor. Ucuza kumaş alarak kurs hocalarının desteğiyle merkezde elbise üreten kadınlar, elbiseleri mağazalardan 5 kat daha ucuza mal ediyor.

Dikiş kursu alan 61 yaşındaki Yıldız Yılmaz, mağazalarda 100 TL’ye satılan elbiseyi 20 TL mal ettiğini söyleyerek, “5 yıldır Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’ne geliyorum. İlk geldiğim zamanlarda mefruşat kursuna geldim ve evlenmek üzere olan kızlarıma çeyiz yaptım. Yaklaşık 4 yıldan bu yana da dikiş atölyesine geliyorum. Daha önceden az bir şey dikiş yapabiliyordum, burada kendimi daha da geliştirdim. Kendime uygun kumaşlar buluyorum ve burada hocalarımın desteğiyle dikiyorum. Bazen hazır kalıplardan kalıplar çıkıyorum. Kızlarıma, torunlarıma dikiyorum. Yapabildiğim kadarıyla da kendime yapıyorum. Ben ilkokulu bitirdikten sonra ailem okula göndermemişlerdi. Daha sonra Şahinbey Belediyesinin kurslarına geldim. Buralarda eğitimler aldım ve bu tarz kurslara geldim. Bilmediklerimi kurs hocalarımdan aldığım desteklerle öğreniyorum. Çok ucuza elbise dikiyoruz. 12 TL’den 2 metrelik kumaş aldım toplamda 24 TL’ye mal oldu bir elbiseyi yapmam lazım. Diktiğim elbise mağazadan en az 100 TL’ye satılıyordur. Adeta 20 TL’ye elbise sahibi oluyorum. Elbiseler, mağazalarda çok pahalıya satılıyor ama biz burada çok ucuza mal ediyoruz. Burada makinelerimiz var. Evlerimizde böyle imkanlarımız olmadığı için burası bizim için çok iyi bir yer. Aynı zamanda burada arkadaşlıklarda ediniyoruz. Bunu yapabilmemizde emeği geçenlere teşekkür ederim. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun” diye konuştu.

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