Kadınlar el sanatlarıyla ailelerine katkı veriyor

Çumra'da çini ve halı dokumacılığı kursu sayesinde yöredeki kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar UNESCO mirası listesinde yer alan 9 bin yıllık Çatalhöyük kentinin sosyal yaşamından izleri de kendi eserlerine yansıtıyor. 28 Eylül 2021, Salı günü, saat 10:57 'de eklendi.

Çumra'lı kadınlar el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak için Çumra Belediyesi, İŞKUR ve ve Çumra Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği kurslarda buluşuyor.

Kadın kursiyerler, halı dokumacılığı ve çini sanatı üzerine uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürüyor. İnsanlığın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Çatalhöyük'teki neolitik döneme has yaşantıya ait motiflerle işlenen çini ve halılar oldukça ilgi görüyor. Kurs faaliyetleri hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan amaçlarının, Anadolu'nun kültürel mirası Çatalhöyük'ü kadınların el emeği ile yaşatma ve bu eserleri sergi yolu ile tanıtmak olduğu söyledi.