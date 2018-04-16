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Kadınlar el emeklerini nasıl satacaklarını öğrenecek

Türk Telekom, 24 il ve 34 farklı noktadaki Teknoloji Seferberliği’ne yarından itibaren başlıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:34
Kadınlar el emeklerini nasıl satacaklarını öğrenecek

Kadınların internet kullanımına yönelik projelendirilen ‘Teknoloji Seferberliği Projesi’ndeki Gezici Eğitim Tırı ikinci sezonunda 24 il ve 34 farklı noktayı ziyaret edecek.

10 BİN KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

 

Erzincan’dan başlayacak proje kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Gezici Eğitim Tır’ında kadınlara internet kullanımı, e-devlet, ve mobil uygulamalar ile sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda eğitim verilecek.Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Geçtiğimiz yıl 38 ilde gerçekleştirilen ve 5 bin kişiye ulaşan projede toplam hedef iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkânlarını anlatacağız. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:34
  1. Erzincan
  2. Türk Telekom
  3. Kadınlar el emeklerini nasıl satacaklarını öğrenecek

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