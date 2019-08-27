0553 313 94 23

Kadınlar dövüş sanatlarını öğrenecek

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde Yalovalı kadınlar dövüş sanatlarını öğrenmeye başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:55
Kadınlar dövüş sanatlarını öğrenecek

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde Yalovalı kadınlar dövüş sanatlarını öğrenmeye başladı.


Kent Konseyi Kadın Meclisi ve döğüş sanatları hocaları İbrahim Yıldız ve Göksel Er tarafından hayata geçirilen proje, kadınların şiddete karşı kendilerini koruyabilmelerini hedefliyor. Bir spor salonunda çalışmalara başlayan kadınlar, ringe çıkarak kendilerini nasıl savunacaklarını öğrenmeye başladı. Haftanın 3 günü gerçekleşecek olan idmanlarla savunma sanatları eğitimi alacak olan kadınlar, “Kanun bizi koruyamıyorsa biz kendimizi koruruz” dediler.


Proje hakkında bilgi veren Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl, “Biz yıllarca kadın hakları eğitimi. Kocalarımızı eğitelim dedik, kahvehanelere ve cezaevlerine gittik. Ama maalesef gerek aile içinde ve gerekse kamusal alanlarda şiddetin gittikçe arttığını görmekteyiz. Kişiler üzerinden gitmiyoruz. Mühim olan kadına yönelik şiddetin artması. Şiddetin çeşitleri de var. Cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet, şiddetin her türlüsünü yenmeliyiz. İlk etapta burada böyle bir proje başlattık. Buraya gelebilen kadınlar burada savunmaları için eğitilecek. Gelemeyen kadınların da ayağına gidip eğitim vereceğiz. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şiddete karşıyız. Biz şiddet uygulamayacak, şiddete karşı kendimizi savunmayı öğreneceğiz” dedi.


Projenin ortaklarından Yüksel Er ise, “Biz son dönemde yaşananlardan rencide olduk ve çok üzüldük. Dünyada şiddet çok fazlalaştı. Adamın birisi bir silah alıp gidip camide masum insanları öldürüyor. Sadece insana değil hayvana ve doğaya yönelik şiddet de arttı. Bugün Uzak Doğu’ya gidin, kadınların çoğu dövüş sanatlarını biliyor. İsrail sanki bir savaşa gidiyormuş gibi bütün halkını kendi savunma sanatı olan ’krav maga’yı halkına öğretiyor. Dünyada artık herkes kendini koruma gereği duyuyor. Biz de ilk etapta Yalova’da ki kadınlara yönelik böyle bir çalışma başlattık. Kadınların sokakta işine yarayacak, tehlikeyi biraz olsun bertaraf edebileceği teknikleri çalışacağız” şeklinde konuştu.


MMA antrenörü İbrahim Yıldız da, “Herkesin kendisini savunmayı çok iyi bilmesi lazım. Şiddet eğilimi çok artmış durumda. Bizim yaptığımız sporlar şiddet eğitimini de bu salonda bırakır. Biz onları spor salonlarında kontrol altına alıyoruz” dedi.


Kadınların ilk idmanlarında Belediye Başkanı Vefa Salman ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu da kadınları yalnız bırakmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:55
  1. sanat
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak operasyon
    1. MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak..
    2. Ankara’da otomobil duvara çarptı: 4..
    3. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    4. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    5. Kayserili izciler Malazgirt’te
    6. ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu..
    7. Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
    8. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD..
    9. Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
    10. Müzelere 4,5 yılda 1 milyon 116 bin..
    11. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    12. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    13. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    14. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    15. Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat..
    16. Milli güreşçi Kayışdağ'ın hedefi..
    17. Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
    19. Seydişehir’de merkezdeki kokereç..
    20. QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan..
    21. Paraşütler gökyüzünde süzülecek
    22. Karaca: “Markası ve üreticisi belli..
    23. GSO ile ATSO arasında kardeş oda..
    24. Antalya’da iş yerinde tüp patladı,..
    25. Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden..
    26. FETÖ operasyonları devam ediyor
    27. Aile dizisi ‘Tatlı Bela’!
    28. Müftü Çetin, Adalet Komisyonu..
    29. Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos’a özel..
    30. Yılanın soktuğu kişi hastaneye..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!