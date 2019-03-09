Kadınlar Basketbol Süper Ligi Gündoğdu Adana Basketbol: 71 - İstanbul Üniversitesi: 58

Salon: Menderes Hakemler: Uğur Özen, Murat Danışan, Hakan Gerey Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 5, Marginean 20, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 13, Bouthors 10, Bensu Deniz Zereyak,Sevgi Tonguç 10, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu İstanbul Üniversitesi: Watkins 7, Kardelen Gezgin 11, Feride Şevval Akalan, Yasemin Güneş 2, Fall 4, Şuğranur Hatice Sönmez 3, Eylül Minez 9, Gülse Uğur 7, Hande Güven, Ceren Taylan 4, İlayda Güner 11 1. periyot: 19-12 Devre: 37-24 3. periyot: 61-34

ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 71-58 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.