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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 78 - Kırçiçeği Bodrum: 46- Kırçiçeği Bodrum'un ligden düşmesi kesinleşti

09 Mart 2019 Cumartesi 15:05
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Serhat Dülker

Galatasaray: İnci Güçlü 8, Şerife Alperi Onar 10, Sude Yılmaz 9, Grigalauskyte 6, Jefferson 6, İrem Naz Topuz 4, Sinem Ataş 5, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Işıl Alben 4, Eda Şahin 7, Abdi 8, Macaulay 5

Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 6, Aycan Birgül Aktaş, Deniz Ataer 4, Banks 18, Zivadinovic 8, Büşra Turan 8, Kübra Turan 2, Begüm Taşkın

1. Periyot: 25-12

Devre: 44-22

3. Periyot: 62-35


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum'u 78-46 yendi.

Bu sonuçla, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum'un, bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Galatasaray ise 13. galibiyetini aldı.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:05
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Kırçiçeği Bodrum

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