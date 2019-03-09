Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 78 - Kırçiçeği Bodrum: 46- Kırçiçeği Bodrum'un ligden düşmesi kesinleşti



Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Serhat Dülker Galatasaray: İnci Güçlü 8, Şerife Alperi Onar 10, Sude Yılmaz 9, Grigalauskyte 6, Jefferson 6, İrem Naz Topuz 4, Sinem Ataş 5, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Işıl Alben 4, Eda Şahin 7, Abdi 8, Macaulay 5 Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 6, Aycan Birgül Aktaş, Deniz Ataer 4, Banks 18, Zivadinovic 8, Büşra Turan 8, Kübra Turan 2, Begüm Taşkın 1. Periyot: 25-12 Devre: 44-22 3. Periyot: 62-35

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum'u 78-46 yendi. Bu sonuçla, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum'un, bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Galatasaray ise 13. galibiyetini aldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.