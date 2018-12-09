Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Beşiktaş: 66 - Bellona Kayseri Basketbol: 6209 Aralık 2018 Pazar 20:32
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan
Beşiktaş: Bahar Çağlar 6, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir, Akhator 16, Mitchell 31, Bahar Yapar, Epoupa 13, Mircheva, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 5, Miljkovic 8, Gamze Takmaz 4, Anderson 23, Aysun Yararbaş Yılmaz, Gizem Sezer, Ezgi Manlacı 3
1. Periyot: 13-13
Devre: 35-26
3. Periyot: 42-50
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 66-62 yendi.
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