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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 66 - Bellona Kayseri Basketbol: 62

09 Aralık 2018 Pazar 20:32
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Bahar Çağlar 6, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir, Akhator 16, Mitchell 31, Bahar Yapar, Epoupa 13, Mircheva, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 5, Miljkovic 8, Gamze Takmaz 4, Anderson 23, Aysun Yararbaş Yılmaz, Gizem Sezer, Ezgi Manlacı 3

1. Periyot: 13-13

Devre: 35-26

3. Periyot: 42-50


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 66-62 yendi.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:32
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  2. Bellona Kayseri Basketbol
  3. Beşiktaş
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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