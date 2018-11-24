Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Galatasaray: 95 - Gündoğdu Adana Basketbol: 6624 Kasım 2018 Cumartesi 15:48
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk
Galatasaray: Işıl Alben 13, İrem Naz Topuz, Jefferson 15, Abdi 6, Macaulay 9, İnci Güçlü 16, Sinem Ataş 18, Şerife Alperi Onar 13, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak, Miray Balotu
Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 12, Marginean 21, Bouthors 3, Boyd 17, Ervin 7, Fatmanur Karakaş, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 17-14
Devre: 42-33
3. Periyot: 70-56
Beş faulle çıkan: 34.32 Macaulay (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 95-66 yendi.
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