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İSLAM Kadının özgürlüğü İslam'dadır!
İSLAM

Kadının özgürlüğü İslam'dadır!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 23:22:00 -
Kadının özgürlüğü İslam'dadır!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kadının özgürlüğünün İslam'da olduğunu anlattı.

Sözde kadın savunucularının "kadın özgürlüğü" iddialarına karşı çıkan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kadınlara haklarının yüce Kur'an'da teslim edildiğini anlattı.

Dr. Şenocak, "Kadının özgürlüğü, 1830’lara kadar eşlerinin boynuna kement takıp hayvan pazarlarında satan İngiliz’in şehri Londra’da değil, feminist dernekler, sendikalar kurulmadan asırlar önce kadının kiminle evleneceğine (Nisa,19) ve neye inanacağına karışmayın (Bakara, 256) diyen İslam'dadır." dedi.

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