Kadının eşine karşı sorumlulukları nelerdir?

İTAAT

Kadının kocasına karşı vazifelerinden en birincisi (Allah’ın emirleri doğrultusunda) itaattir.

“Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. O sebeple ki Allah onlardan kimini (erkekleri) kiminden (kadından) üstün kılmıştır. Birde (erkekler onların) mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatli olanlardır.” (Nisa, 34)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdular: “Kadınların en hayırlısı, baktığında seni mutlu eden, emrettiğinde itaat eden ve olmadığın zaman namusunu ve malını gözetendir.” (Taberani, İbn-i Mace)

KANAAT

Çünkü kanaatkâr olmak kalp rahatlığının sebebidir. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederek eşini, kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. Kanaat; kafi gelecek miktar ile yetinmek tamahkarlık etmemek demektir.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdular: "Aza kanaat etmeyen, çok ile doymaz." (Beyheki)

İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI

Kocanın yemek yiyeceği vakte dikkat etmek, uyku saatini geçirmeme, kocanın âdeti nasılsa o zamanlarda yemek ve yatağını hazırlamak. Bu islami bir şart olmasa da kadın edeben bunları yerine getirmelidir.

MALIN KORUNMASI

Kocanın mal ve eşyasını korumak gerekir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), âilenin huzurlu ve mutlu olması konusunda şöyle buyurdu: “Allah korkusundan sonra mü’minin faydalandığı en hayırlı şey îmanlı bir eştir. Emrettiğinde itâat eder, yüzüne baktığında gönlüne ferahlık verir, yemin etse yeminini boşa çıkarmaz, yanında bulunduğu zaman canı ve malı konusunda sâdık davranır.” (İbni Mâce, hadis no: 1857)

AKRABAYA SAYGI

Kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmek; çünkü kadının kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmesi, güzel idare ve tedbirden ileri gelmektedir.

SIR SAKLANMASI

Kadının kocasından edindiği sırrını hiç kimseye duyurmaması gerekir. Eğer duyuracak olursa kocasının itimadını kaybeder.

SAYGI VE HÜRMET

Eşler, birbirlerine karşı saygı ve hürmeti muhafaza etmelidir.

Bir koca hanımını istediği şeye zorlaması da caiz değildir ve kadın bu gibi şeyleri dinen yapmak zorunda değildir. Mesela, bir kadın yemek yapmak veya kendi çocuğuna bakmak zorunda değildir. Ama ailenin huzuru ve selameti için, aile fertleri arasında karşılıklı hürmetin tesisi için kadının meşru ve müspet olan ( kendi hoşuna gitmese de ) yapması elbette güzeldir.