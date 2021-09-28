Sancaktepe Belediyesi tarafından 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın 'Kadın' temalı kısa film senaryo yarışması ödül töreni, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Serdar Gökhan, Hülya Koçyiğit gibi simaların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre merkezinde 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde, Jüri başkanlığını Hülya Koçyiğit’in yaptığı Derviş Zaim ve İpek Tuzcuoğlu gibi Türk Sinemasının önemli isimlerinin jüri üyeliğini yaptığı Yarınlara Kalsın 'Kadın' temalı kısa film senaryo yarışmasının ödül töreni de düzenlendi. Törene yarışma jüri başkanı Hülya Koçyiğit’in yanı sıra Derviş Zaim, Nazif Tunç, Hilal Çelenk, Mustafa Burak Doğu, Elif Sude Harmancı, Muhammed Emre Kaya, Yeşim Tonbaz Güler ve konuk olarak da Serdar Gökhan katıldı.



Düzenlenen senaryo yarışmasına 595 başvuru yapıldı. Buna ithafen projede emeği geçen herkes için 595 fidan dikimi yapılacağı, dikilen alana ‘yarınlara kalsın’ hatıra ormanı ismi verileceği öğrenildi.



Hülya Koçyiğit, Kadın temalı yarışma amacının kadınlara farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Koçyiğit, “Bugün Burada Oluşumuzun nedeni Sancaktepe Belediyesinin ‘kadın’ temalı kısa film senaryosu yarışması açmıştı. Ben jürideydim. Amaç burada kadın ne yapar? Kadının toplumda ki yerini ne kadar fakındayız? Çünkü kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor“ diye konuştu.



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise “Bugün Sancaktepe kültür ve sanat günü, Sancaktepe’de kültür sanat her daim önceliğimiz oldu" dedi.