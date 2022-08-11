'Kadından imam olmaz' Meral Akşener kendi topuğuna sıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir kent merkezi ile Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı gezdi.

"Kadından imam olmaz"

Yeni Mahalle Nar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile konuşan Akşener, 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını unutarak, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyledi.

Meral Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." dedi.