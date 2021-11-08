Kadınbudu köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay kadınbudu köfte tarifi

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, herkesin beğeniyle yiyeceği nefis kadınbudu köfte tarifini mutlaka denemelisiniz.

Köfte harcı için malzemeler:

1 adet soğan

600 gram yağsız kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kimyon

tuz, karabiber

Kaplaması için malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Yapılışı

Pirinci bir tencerede lapa haline gelene kadar haşlayın. Kıymayı ikiye ayırın. Tereyağını bir tavaya alıp kıymanın yarısını ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine rendelenmiş soğan ekleyip pişene dek kavurun sonra ocaktan alın. Büyük bir kapta haşlanmış pirinç, çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, yumurta ve baharatları yoğurun. 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekil verin. Un ve çırpılmış yumurtayı ayrı kaplara alın. Kızartma tavasına 1 parmak yüksekliğinde yağ koyun. Şekil verdiğiniz köfteleri önce una ardından yumurtaya ve tekrar una batırıp bekletmeden kızartın. Kadınbudu köfteniz hazır. Afiyet olsun.