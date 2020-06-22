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Aktüel

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu” aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu’nun Haziran Ayı Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:16:19 -
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu” aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu’nun Haziran Ayı Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.


Teknik Kurul, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü başkanlığında toplandı. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021) çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonundaki toplantıya Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri katıldı.


Koordinasyon Planı’nda yer alan tedbirlerin izlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin salgın sürecinde alınan tedbirler ve iyi uygulamalar ile koordinasyon planı kapsamında sorumlu kurumlarca kaydedilen ilerlemelere ilişkin bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.


Toplantıda, yeni normalleşme döneminde alınması gereken tedbirler de ele alındı.

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