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Kadına şiddet konusuna dilek ağacında dikkat çektiler

Erzincan’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açılarak kadına şiddet konusuna dilek ağacında dikkat çektiler.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
Kadına şiddet konusuna dilek ağacında dikkat çektiler

Erzincan’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açılarak kadına şiddet konusuna dilek ağacında dikkat çektiler. Dilek ağacına ‘Emine Bulut son olsun’ notunu asarak çağrıda bulundular.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Saat Kulesi arkasında stant açıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada son zamanlarda artış gösteren kadına yönelik şiddete dikkat çekerek kınadı. Açılan standı gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik ve yetkilerden bilgi alan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, daha sonra kadına şiddete farkındalık ağacına dilek dileyerek not astı. Vali Arslantaş yazdığı notta kadına uygulanan her türlü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti kınıyorum ifadelerine yer verdi.



“Emine Bulut son olsun”


İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Gamze Erebak’ta, “Halk Sağlığı Haftası sebebiyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Özellikle son dönemde kadına yönelik şiddetle alakalı çıkan haberlere farkındalık oluşturmak hem de kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir şey yapmak istedik. Burada kadına yönelik şiddetlerle ilgili kısa kısa mesajlar yayınladık. Aynı zamanda vatandaşlarımız ziyaretlerinde de kadına şiddetle ilgili olarak düşünceleri ve vermek istedikleri mesajları sergilemeyi planlıyoruz. Amacımız kadına olan şiddete karşı farkındalık oluşturmak. Şiddete dur demek için farkındalık oluşturuyoruz. Emine Bulut son olsun” diye konuştu.


Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ise, “3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine başladık. Halk Sağlığı birimlerimiz tarafından sunduğumuz halk sağlığı hizmetlerini vatandaşlarımıza daha yakından tanıtmak amacıyla çadırlar kurduk. Vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz hizmetleri doğrudan sunmayı hedefledik. Tamamen ücretsiz olan uygulamalarımız var. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için burada bir ağaç oluşturduk. Şiddetle ilgili verilecek mesajları vatandaşlarımız kendileri yazsın istedik. Etkinliğimiz bir hafta boyunca burada olacak. Tüm halkımızı bekleriz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
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