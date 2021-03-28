Kadına şiddet diye ortalığı yıkanlar neredesiniz?

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan E.C.'nin metresi olduğu iddia edilen B.Ö. adlı kadına uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.

3 ay önce çekildiği belirtilen görüntülerde, yemek yedikleri sırada E.C.’nin B.Ö.’nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından da yumrukladığı anlar yer aldı.

İşin ilginç tarafı E.C.'nin sosyal medya hesapları incelendiğinde daha çok sol görüşlü biri olduğu ortaya çıktı.

Muhafazakar ve Müslümanları kadına şiddet uyguluyor algısı ortaya koyan güruh E.C. için kayıtsız kaldı. E.C.’nin sosyal medya hesaplarında Deniz Gezmiş paylaşımları dikkat çekti. Laik mahalle en ufak bir olayda bile kadına şiddetin muhafazakar insanlar tarafından uygulandığı yalanını ortaya atarak kirli bir oyun yürütüyor.

Utanmadan kendini savundu

Öte yandan olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından E.C., sosyal medya hesabından "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp, küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. 1 sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp, beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün." açıklamasını yaptı.

E.C., B.Ö.'nün iddialarının gerçek olmadığını ve avukatı aracılığıyla haklarını yasal yollardan arayacağını bildirdi.

Pınar Gültekin de Muğla’da katledildi

Yine Muğla’da katledilen Pınar Gültekin olayında ise CHP’li siyasilerin araya girdiği iddia edildi.

Muğla'da yakılarak vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası, kendisini arayıp şikayetinden vazgeçmesini isteyen CHP milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı.

"Benim kızım satılık değildir, benim kızım diri diri yakıldı"

Kendisini arayan CHP'li vekilin fotoğrafını göstererek Süleyman Girgin olduğunu açıklayan Sıddık Gültekin, şunları söyledi:

"Ocakta ben açıklamamı yapacaktım baktım çok yalan haberler var. Bu yüzden ben mecbur kaldım bugün açıklamamı yaptım. Haber çıkmadan bir gün önce CHP İlçe Başkanı'nı görevden alıyorlar Hizan'da, tarihe bakın. Çünkü Özgür Özel Bey 'Gerekeni yapacağız' dediler, 'Partinin içinde böyle insanları kabul etmiyoruz' dediler.

Özgür Özel Bey bana dedi ki "Sonuna kadar yanındayız, davayı da takip edeceğiz. Beni arayan kişinin de bu olduğunu söylediler. Diyelim ki ben yalan atıyorum, bir ilçe başkanı niye yalan atsın? Neden on sefer arasın? Bazı insanlar parasına, malına güveniyorlar. Benim kızım satılık değildir. Benim kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Bu kabul edilecek bir şey de değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez.

"Katilin annesi olay günü istifa ediyor"

Artık Pınar'lar ölmesin, Türkiye'de kadın cinayetleri yaşanmasın. Bütün duyarlı, demokrat insanların da arkamda olduğunu hissediyorum. Gerekçe ortada, katilin annesi CHP’de Muğla İlçe Başkanlığı mı yapıyor, İl Başkanlığı mı yapıyor. Zaten olay günü istifa ediyor. Gerçek ortada."