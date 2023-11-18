Kadın yolda giderken kanalizasyon kapağını kaldırdı, içinden bir anda yüzlercesi fırladı! Hayır, fare değil! İşte o şok görüntüler

Kadın yolda giderken bir anda önüne çıkan bir kanalizasyon kapağını kaldırdı ve dünyanın en ilginç şeyiyle bir anda yüz yüze geldi. Aniden kanalizasyon deliğinden suratına yüzlerce yarasa fırlayan kadın neye uğradığını şaşırdı. O görüntüler sosyal medya binlerce kez izlendi.

Amerika'da yolda yürüyen bir kadının başına gelen olay, tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Yolda yürüyen bir kadın, yürürken gördüğü bir kanalizasyon kapağını açmaya karar verdi. Kapağı açtığında dehşet verici bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Çünkü açtığı kapağından içinden aniden suratına yüzlerce yarasa fırladı. Deliğin duvarlarında da pek çoğu asılı halde duruyordu. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede binlerce kez izlenen video büyük ilgi topladı.



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