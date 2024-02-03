Kadın yolcu taksi şoförünü tekmeledi!

İstanbul’da taksi kavgaları bu sefer farklı bir konuya neden oldu. Taksici, kadın yolcu tarafından tekmelendi.

Taksici, müşterisinden taksimetreyi ödemesini istedi. Hilton’dan Acıbadem’e kadar yolculuk yapan kadın, çıkan ücreti ödemeyi reddetti. Bunun üzerine kendisini telefon kamerası ile kayda alan taksi şoförünü tekmelemeye başladı.

Olayın ardından taksi şoförü kadından şikayetçi oldu.



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