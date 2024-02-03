Kadın yolcu taksi şoförünü tekmeledi!
İstanbul’da taksicilik yapan bir kişi, kadın yolcusunu istediği yere getirdikten sonra ödemeyi kendisinden alamadı. Ödeme yapılmayınca parayı almak için kadını kameraya alan taksici, kadın tarafından tekmelendi.
İstanbul’da taksi kavgaları bu sefer farklı bir konuya neden oldu. Taksici, kadın yolcu tarafından tekmelendi.
Taksici, müşterisinden taksimetreyi ödemesini istedi. Hilton’dan Acıbadem’e kadar yolculuk yapan kadın, çıkan ücreti ödemeyi reddetti. Bunun üzerine kendisini telefon kamerası ile kayda alan taksi şoförünü tekmelemeye başladı.
Olayın ardından taksi şoförü kadından şikayetçi oldu.