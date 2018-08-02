Kadın yolcu, midesinde 600 gram kokainle yakalandı!
Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isterken midesinde 600 gram kokain tespit edilen Brezilyalı kadın yolcu tutuklandı.02 Ağustos 2018 Perşembe 10:56
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçakla gelen Brezilya uyruklu 31 yaşındaki P.A.M.A'yı şüphe üzerine takibe aldı.
Terminalde durdurulan yolcu, midesinde uyuşturucu madde bulunduğu şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Burada yapılan kontrollerde, şüphelinin midesinde 51 kapsül içinde yaklaşık 600 gram kokain tespit edildi.
Brezilya uyruklu P.A.M.A, 30 Temmuz'da sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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