Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi hayata geçirildi

Kodluyoruz Derneği Türkiye genelinde 'Kadın Yazılımcı Aranıyor!' kampanyasını hayata geçirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:14
'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi hayata geçirildi

Kodluyoruz Derneği Genel Koordinatörü Begüm Özyer, Türkiye’deki bilişim uzmanı kadın çalışanların yüzde 9,9 seviyesinde olduğunu belirterek, "Sektörde kadın yazılımcıların daha az olduğu bilinen bir gerçek. Bu azlığın sebebi ise kadın ve erkek yazılımcılar arasında yetenek farkı olması değil, bu konuda kadınların karşısına çıkan ön yargılar. Kodluyoruz Derneği olarak bu konuya dikkat çekmek için 'Kadın Yazılımcı Aranıyor!' kampanyasını hayata geçirdik." dedi.

Özyer, Kodluyoruz Derneği’nin Türkiye'de teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve bilişim alanında kariyer hedefleyen gençlerin geleceklerine değer katmak amacıyla çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Sanayi 4.0 ile birlikte yazılım alanındaki mesleklerin öneminin giderek arttığını ifade eden Özyer, var olan meslek gruplarının da teknoloji odaklı hale geldiğini hatırlattı.

Özyer, bu değişim sebebiyle yakın gelecekte birçok meslek dalının teknoloji okuryazarlığı gerektireceğini anlattı.

"Gençlerin bu değişimler çerçevesinde yeni iş kollarına uyum sağlaması gerekiyor. Türkiye ise bu yetenek açığını kapatmada yeterli donanıma henüz sahip değil. Kodluyoruz Derneği, teknoloji okuryazarlığı alanındaki açığı kapatmak ve gençlerimizin yazılım yetkinliklerini arttırmak için yola çıkmış bir dernek. Bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gençlere hızlandırılmış yazılım kampları düzenliyor, çocuklarla çalışarak geleceğin teknolojilerini yönetecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Özyer, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biri olduğunu hatırlattı

"Hem teknoloji alanında verilen eğitim müfredatı şirketlerin aradığı yetkinliklerle uyuşmadığı için, hem de bilişim alanındaki çalışan ihtiyacı hızla arttığı için sektörde senelik ortalama 70 bin kişilik eleman açığı bulunuyor."

Kodluyoruz Akademi’de eğitim alan gençlerin bir araya geldiği Mezunlar Kulübü’nde ise sektör uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı aylık etkinlikler düzenleniyor. Burada amaç, yazılım sektöründe yükselmek isteyen gençlerin daima güncel bilgilere sahip olmalarına ve kendi sektörlerinden kişilerle bir araya gelerek iletişim ağı kurmalarına katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra derneğin dijital platformlarında yer alan açık kaynaklarımız 50 bin kullanıcıya ulaştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:14
  1. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    1. İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret..
    3. Öğretmen adaylarına müjdeli haber:..
    4. Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen..
    5. Amerika'yı kızdıracak açıklama: Rusya,..
    6. Borsa piyasanın ilk yarısında yatay..
    7. Yunanistan Türk kepçe operatörünü..
    8. Denayer açıkladı! "Galatasaray'dan..
    9. ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel..
    10. Tramvayda insanlık dersi veren gencin..
    11. Türkmenistan’dan Türkiye’ye karayolu..
    12. Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar..
    13. YPG/PKK'nın inleri didik didik aranıyor
    14. "Finalde Ronaldo'nun ağladığını görmek..
    15. Türkeş'in danışmanı CHP'ye katıldı
    16. CHP'nin aday trafiği borsayı geçti
    17. 'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi..
    18. AB'den Türkiye mesajı! 2018'de...
    19. Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü..
    20. Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?