'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi hayata geçirildi

Kodluyoruz Derneği Genel Koordinatörü Begüm Özyer, Türkiye’deki bilişim uzmanı kadın çalışanların yüzde 9,9 seviyesinde olduğunu belirterek, "Sektörde kadın yazılımcıların daha az olduğu bilinen bir gerçek. Bu azlığın sebebi ise kadın ve erkek yazılımcılar arasında yetenek farkı olması değil, bu konuda kadınların karşısına çıkan ön yargılar. Kodluyoruz Derneği olarak bu konuya dikkat çekmek için 'Kadın Yazılımcı Aranıyor!' kampanyasını hayata geçirdik." dedi.

Özyer, Kodluyoruz Derneği’nin Türkiye'de teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve bilişim alanında kariyer hedefleyen gençlerin geleceklerine değer katmak amacıyla çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Sanayi 4.0 ile birlikte yazılım alanındaki mesleklerin öneminin giderek arttığını ifade eden Özyer, var olan meslek gruplarının da teknoloji odaklı hale geldiğini hatırlattı.

Özyer, bu değişim sebebiyle yakın gelecekte birçok meslek dalının teknoloji okuryazarlığı gerektireceğini anlattı.

"Gençlerin bu değişimler çerçevesinde yeni iş kollarına uyum sağlaması gerekiyor. Türkiye ise bu yetenek açığını kapatmada yeterli donanıma henüz sahip değil. Kodluyoruz Derneği, teknoloji okuryazarlığı alanındaki açığı kapatmak ve gençlerimizin yazılım yetkinliklerini arttırmak için yola çıkmış bir dernek. Bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gençlere hızlandırılmış yazılım kampları düzenliyor, çocuklarla çalışarak geleceğin teknolojilerini yönetecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Özyer, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biri olduğunu hatırlattı

"Hem teknoloji alanında verilen eğitim müfredatı şirketlerin aradığı yetkinliklerle uyuşmadığı için, hem de bilişim alanındaki çalışan ihtiyacı hızla arttığı için sektörde senelik ortalama 70 bin kişilik eleman açığı bulunuyor."

Kodluyoruz Akademi’de eğitim alan gençlerin bir araya geldiği Mezunlar Kulübü’nde ise sektör uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı aylık etkinlikler düzenleniyor. Burada amaç, yazılım sektöründe yükselmek isteyen gençlerin daima güncel bilgilere sahip olmalarına ve kendi sektörlerinden kişilerle bir araya gelerek iletişim ağı kurmalarına katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra derneğin dijital platformlarında yer alan açık kaynaklarımız 50 bin kullanıcıya ulaştı.

Kaynak: AA