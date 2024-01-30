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Dünya Kadın ve çocukların sığındığı ev bombalandı: 20 ölü!
Dünya

Kadın ve çocukların sığındığı ev bombalandı: 20 ölü!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 09:30:00 -
Kadın ve çocukların sığındığı ev bombalandı: 20 ölü!

Savaş uçaklarının Gazze'deki Sabra Mahallesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğunluğu çocuk ve kadın 20 kişi şehid oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Savaş uçaklarının Gazze'deki Sabra Mahallesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğunluğu çocuk ve kadın 20 kişi şehid oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve soykırımı devam ediyor.

Savaş uçakları Gazze'deki Sabra Mahallesinde bir eve bombardıman düzenledi.

Saldırılarda Maduh ailesine ait evin hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi şehid oldu, çok sayıda kişi yaralandı.
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Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehid edilenlerin sayısı en az 26 bin 637’ye, yaralıların sayısı ise 65 bin 387’ye yükseldi.

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