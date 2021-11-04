Kadın üreticiler sertifikalarını aldılar

Elazığ'da ziraat alanında kurslara katılan 103 kadın üretici düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elazığ Ziraat Odası Başkanlığı, Halk Merkezi Müdürlüğü ile Akşam Sanat Okulu işbirliğinde istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması için eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında kursiyerlere, lahanagil sebzeler yetiştiriciliği, yağ bitkileri yetiştiriciliği, domates yetiştiriciliği, bağ budama, tek yıllık çiçeklerin yetiştiriciliği, ekim dikim ve gübreleme makineleri bakım ve onarım kurslarında 26 gün eğitim verildi.



6 ayrı kursta 208 saat eğitim alan ve girdikleri yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarını başarı ile tamamlayan 103 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.