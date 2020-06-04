Kadın restoran ve kafe sahipleri güçlerini birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), kadın restoran ve kafe sahiplerini dernek çatısı altında oluşturduğu komiteyle bir araya getiriyor. Birlikten doğacak sinerjiyle kadınların Türk mutfağının tanıtımına daha fazla katkı sunması ve sektördeki işletmeci sayısının artırılması hedefleniyor.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, yeme-içme pazarında dünya markalarının oluşturulması, dünya gastronomi pazarından daha çok pay alınması ve ülkeye gelir kazandırılması konusunda birçok çalışma yürüten dernek, faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Dernek, kısa süre içerisinde, kadın restoran ve kafe sahiplerini dernek çatısı altında bir araya getirecek. Ayrıca, pozitif ayrımcılıkla kadın girişimcileri desteklemek üzere dijital girişimcilik zirvesi düzenlenecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜRES Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Girişimcilik Komitesi Başkanı Aycan Helvacıoğlu, restoran işletmelerinin artan rekabet ortamında inovasyon faaliyetlerine daha önem vermesi ve bu uygulamaları bir plan çerçevesinde gerçekleştirmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Başarısının arkasında kadınların yer aldığı çok sayıda restoranın bulunduğunu aktaran Helvacıoğlu, şu bilgileri verdi:

"TÜRES; insan kaynağı, yönetim, pazarlama ve tedarik sürecinde kadın girişimcilik komitesi ve ticaret grubu ile kadın girişimcileri destekliyor. Komitemizde kadınlar güç birliği yapıyor. Kadın restoran ve işletmecileri gerek üreticilikleri gerek hijyene verdikleri önem ve yönetebilme sanatlarıyla sektörümüzde önemli rol modeller oluşturuyor. TÜRES çatısı altında olan markalar; hizmetten tedarike, tanıtımdan teknolojiye birçok konuda tedarikçi üyelerimizden uygun şartlarda üyelere özel destek alabiliyor."





- "Türk mutfağını temsilcileri vasıtasıyla tanıtmayı amaçlıyoruz"





Helvacıoğlu, bu faaliyetlerin yanı sıra restoranların yurt dışı açılımı için de dernek bünyesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Restoranlarımız ile birlikte 2021'in ilk çeyreğinde Orta Doğu'nun en geniş restoran şovlarından birine katılım göstereceğiz. Sektörde faaliyet gösteren kadınların güç birliği yaptığı komitede öncelikli amacımız; Türk mutfağını, temsilcileri vasıtasıyla dünyaya duyurabilmek ve ülkemizi bu konuda çekim merkezi haline getirebilmek. Sonrasında da yeme içme sektöründe kadın işletmeci sayısını arttırıp markalaşma süreçlerine destek vermektir."