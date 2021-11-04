Kadın polisler, afet çadırı kurma eğitimi aldı
Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, afet çadırı kurma eğitimi aldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, afet çadırı kurma eğitimi aldı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen eğitimde, personele afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış biçimleri anlatıldı.
AFAD ekipleri, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen eğitimlerde, 85 kadın polise afetlere hazırlık amacıyla çadır kurma eğitimi verdi.