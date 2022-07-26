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Gündem Kadın otobüs şoförüne saldırdı! Nedeni 'çüş artık' dedirtti
Gündem

Kadın otobüs şoförüne saldırdı! Nedeni 'çüş artık' dedirtti

İzmir'de duraktan hareket ettikten sonra kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün kadın şoförü, ışıkta bekleyen ve binmek isteyen yolcuları kural gereği almayınca otobüste bulunan bir kişinin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 10:09:00 -
Kadın otobüs şoförüne saldırdı! Nedeni 'çüş artık' dedirtti

İzmir'de duraktan hareket ettikten sonra kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün kadın şoförü, ışıkta bekleyen ve binmek isteyen yolcuları kural gereği almayınca otobüste bulunan bir kişinin saldırısına uğradı.

İzmir'de durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle kadın şoförü darbeden kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, Alsancak Gar durağında yolcu aldıktan sonra hareket etti.

Otobüs trafik ışıklarında beklediği sırada yol kenarında bekleyen vatandaşlar araca binmek istedi. Şoför B.A'nın yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici yolcu alamayacağını belirtmesi üzerine araç içerisinde bulunan G.Y, şoförden otobüsün kapısını açarak yolcuları almasını istedi.

B.A'nın itirazı üzerine şoför koruma kapısını kıran zanlı şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. gözünden ve kolundan yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli G.Y'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan şoför B.A. zanlıdan şikayetçi oldu.

Koruma kapısını kırarak kadın şoföre yumruk attı

Öte yandan aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın bir süre otobüs şoförüyle tartıştığı, ardından koruma kapısını kırarak şoföre yumruk attığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüntülere yansıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayın hukuki takipçisi olacaklarını belirterek, "Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

 

 

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Biçare Suriyelileri masum, savunmasız, güçsüz.. bulmuşlar diye sürekli ezenler var ya, her türlü iftirayı ve saldırıyı mubah görenler var ya.. işte bu da aynı kafa! Kadın şoförü zayıf ve savunmasız bulmuş eziyor namerd ibn namerd!!!

Mustafa

Bunu yapan haddini bilmez en ağır cezayı alması gerek Bu ne böyle kadınlarımıza el kaldırmak böyle ellerin kırılması gerek.
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