Kadın otobüs şoförü ile ticari araç sürücüsü birbirine girdi Adana'da trafikte yol verme durumu yüzünden tartışan kadın otobüs şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında arbede çıktı. Yaşanan olay cep telefonuyla kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde belediye otobüs şoförü Elif K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülere, ikili arasında yaşanan arbede de yansıdı. Biber gazı ile savunma Görüntülerde, yere düşen bir eşyasına ayağıyla basarak zarar veren sürücüye kızan Elif K'nin çantasından çıkarttığı biber gazını hafif ticari aracın camına atması yer aldı. Bunun üzerine sürücünün aldığı biber gazını alarak kadının üzerine yürüyüp yüzüne sıkması da vatandaşlarca görüntülendi. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine sürücü aracına binerek uzaklaştı. Elif K'nin şikayeti doğrultusunda plakası tespit edilen aracın sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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