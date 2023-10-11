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Yerel Kadın neye uğradığını şaşırdı! Şişli’de akıllara zarar olay
Yerel

Kadın neye uğradığını şaşırdı! Şişli’de akıllara zarar olay

Yeniakit Publisher
2023-10-11 16:00:00 - 2023-10-11 16:00:25

Şişli'de yolda yürüyen kadının kaldırımın çökmesiyle oluşan 5 metre derinliğindeki çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Şişli'de yolda yürüyen kadının kaldırımın çökmesiyle oluşan 5 metre derinliğindeki çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harman Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Gülcan Nazşen isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kadın çukura düştü

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadının kaldırımda yürüdüğü, bir anda çökme meydana geldiği ve kadının çukura düştüğü görülüyor.

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