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Spor Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu
Spor

Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:15:39 -
Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu

ANKARA (AA) - Türkiye, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda kadınlarda 1 altın, 4 bronz madalya kazanarak, takım halinde 3. oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar finalde rakibi son Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Bukina'yı 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Türkiye Kadın Milli Takımı 3. oldu.

Kadın milli sporculardan 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Cansu Aksoy, 65 kiloda Aslı Demir de bronz madalya elde etti.

Ayrıca, Hırvatistan Grand-Prix Zagreb Open ve Polonya Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open turnuvalarında grekoromende; Ekrem Öztürk, Kerem Kamal, Elçin Ali ve Abrurrahman Altan altın madalya kazandı.

Milli güreşçiler Enes Başar, Ahmet Gümüş, Ahmet Uyar ve Şerif Kılıç da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Diğer sıkletlerde ise müsabakalar bugün yapılacak.

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