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Yerel Kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp altınları çaldı! Hırsızlık anı kamerada
Yerel

Kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp altınları çaldı! Hırsızlık anı kamerada

İstanbul Bağcılar'da bir kuyumcudan 3 tane cumhuriyet altını çalan kadının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 13:15:00 - 2022-07-31 13:50:08

Bağcılar’da bulunan bir kuyumcuya gelen kadın, satıcının dalgınlığından faydalanarak 3 adet cumhuriyet altını çaldı. Kadın yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yenimahalle Asfaltı Caddesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir kuyumcuya gelen kadın, kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 3 cumhuriyet altınını alarak kaçtı. Kuyumcu altınların çalındığını anlayınca polis ekiplerine ihbarda buldu.

Altınları alıp hızlıca uzaklaştı

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı E.Y. (25) isimli kadının yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmanın devamında şüpheli şahsın kuyumcuya gelerek 3 adet altın almak istediğini, altınların hazır edilmesini söylediği ve havale beklediği için de telefonla ilgilendiğini söyledi. M.S.G. (29) isimli kuyumcunun da altınları hazır ederek masaya bıraktığı, şüpheli şahsın dışarı çıkıp yeniden içeri girerek, kuyumcu arkasını döndüğü anda da hızlıca altınları alıp kaçtığı öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Polis ekipleri tarafından yakalanan E.Y. (25) isimli kadın, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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