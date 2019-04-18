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Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanı istifasını duyurdu

AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım ve Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, sosyal medya hesapları üzerinden görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

18 Nisan 2019 Perşembe 23:23
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanı istifasını duyurdu

AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım ve Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, sosyal medya hesapları üzerinden görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.


Görevinden istifa ettiğini duyuran AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, “16 Nisan 2015 yılından bu yana devam ettirdiğim, hizmet etmekten onur duyduğum AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden tamamen kendi isteğimle bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Görevde olduğum zaman zarfında her zaman yanımda olan, bana güç ve destek veren en kötü günümde yanımda olan kıymetli eşime ve dünya cennetim çocuklarıma ve aileme buradan teşekkürü bir borç bilirim” dedi.


AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve AK Parti bünyesinde siyaset yapmak, mücadele etmek benim için her zaman gururla taşıyacağım bir paye olarak kalacaktır. Bu itibarla 31 Mart seçimlerinde kadim şehrimiz Çankırı’da alınan sonuçlar da ortadayken; yürütmekte olduğum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini rızamla bırakıyorum. Teşkilatlarda bayrak değişimi, taze umutların habercisidir. Bu asla bir ayrılık değil aksine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 vizyonunu gerçekleştirmede üzerime düşen sorumluluğun yerine getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 23:23
  1. doğa

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