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Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak

- Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 27 sporcu temsil edecek

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak


ANKARA (AA) - Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 25-28 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil edecek 27 sporcu, şampiyonaya Ankara'da hazırlanacak.

Almatı kentindeki şampiyonaya hazırlanacak milliler, çalışmalarını 23 Eylül Pazartesi gününe kadar Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürecek.

Şampiyonaya şu ana kadar 68 ülkeden 200'ü kadın, 264'ü erkek olmak üzere toplam 464 sporcu kayıt yaptırdı.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
  1. Almati
  2. Eryaman TOHM’
  3. judo
  4. Kazakistan
  5. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası

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