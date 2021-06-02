Kadın istismarcısı laikçiler kudurdu! Pavyonlar niye açılmıyor diye tepiniyorlar
Alkol diye kısıtlamada ortalığı ayağa kaldıran laik kafa bu kez de barların ve pavyonların derdine düştü.
Kadın istismarcısı laikçiler pavyonlar ve barlar açılmıyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor.
Sözcü barların açılmamısı nedeniyle algı operasyonuna başladı. Gazetede yer alan haberde, "Esnaf, salgında kısmi normal döneme geçişle birlikte birçok içkili lokantanın açılmasına izin verilirken, 1 yıldır kapalı olan barlara izin verilmemesine sitem etti. Ankara'da bar sahibi Murat Dağlar, aynı ruhsat grubunda olmalarına rağmen barlara neden izin verilmediğini anlayamadıklarını belirterek, “Herkes açıldığımızı sanıyor. Aksine sadece biz kapalıyız. İş artık önlemi geçti, ekmeğimizle oynanıyor. Kamu bankaları bize işe devam kredisi veriyor, hükümet dükkânımızı kapatıyor. Devlet adeta dalga geçiyor” denildi.