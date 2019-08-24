0553 313 94 23

"Kadın 'ikinci sınıf' ve 'ezilen' konumundan çıkarılmalıdır"

KADEM:- "Toplumumuzda özellikle kadına şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran, hatta öven bazı yaygın tutumlarla en sert şekilde mücadele etmeliyiz. Toplumda özellikle kadına karşı yöneltilen şiddetin önlenebilmesi için gerekli bir diğer husus ise kadını 'ikinci sınıf' ve 'ezilen' konumundan çıkarmaktır"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:13
"Kadın 'ikinci sınıf' ve 'ezilen' konumundan çıkarılmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Toplumumuzda özellikle kadına şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran, hatta öven bazı yaygın tutumlarla en sert şekilde mücadele etmeliyiz. Toplumda özellikle kadına karşı yöneltilen şiddetin önlenebilmesi için gerekli bir diğer husus ise kadını ikinci sınıf ve ezilen konumundan çıkarmaktır." açıklamasını yaptı.

KADEM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 10 yaşındaki bir çocuğun gözlerinin önünde babası tarafından annesinin vahşice katledilişine şahit olduğu hatırlatıldı.

Bu olayın son 1-2 gün içinde gerçekleşen tek şiddet vakası olmadığına işaret edilen açıklamada, "Küçücük yaşlarında annelerinin öldürülmesine şahit olan çocuklar hepimizin içinde kapanması mümkün olmayan derin bir acı bıraktı." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnancımız gereği bizler her bir insanın 'eşref-i mahlukat' olduğunu ve kıymetini buradan aldığını düşünüyoruz. Kime ve neye karşı olursa olsun şiddet eğiliminde olanlar ise insan olmanın özünde yer alan merhamet ve vicdan duygularından yoksun kişilerdir. Bu yoksunlukları nedeniyle diğer insanların kişisel haklarını hiçe saymakta, birlikte yaşama kültürü ile uyuşmayan davranışlar sergileyerek toplumsal hayatı tehlikeye atmakta sakınca görmemektedir. Sosyal ve toplumsal hayat için tehdit oluşturan davranışlara sahip bu kişiler, cezalandırılmalarının yanı sıra şiddet eylemlerinden dolayı yeterli donanıma sahip rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilmelidir."

Açıklamada, şiddetin bireysel zemini kadar sosyo-kültürel arka planının da iyi anlaşılması ve sorunun kaynağında çözülmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Meselenin bireysel rehabilitasyonla birlikte yürütülecek toplumsal rehabilitasyon boyutunun önemine işaret eden açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumumuzda özellikle kadına şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran, hatta öven bazı yaygın tutumlarla en sert şekilde mücadele etmeliyiz. Aile içinde olan şiddete müdahale edilemeyeceği yönündeki sakat anlayış ne ahlak, ne din, ne de hukukla bağdaşmaktadır. Daha çok can kaybetmemek için aile içinin de bir hukuku olduğu, gerektiğinde dışarıdan müdahalenin kaçınılmaz olduğu anlayışını hakim kılmalıyız. Toplumda özellikle kadına karşı yöneltilen şiddetin önlenebilmesi için gerekli bir diğer husus ise kadını ikinci sınıf ve ezilen konumundan çıkarmaktır. Kadın, kimliğinden soyutlanmış bir nesneye dönüştürüldüğünde her türlü şiddete açık hale gelmektedir. Bunun önlenmesi için de bize en önemli rehber olan Hz. Peygamber ve onun örnek hayatı hatırlanmalıdır."

- "Suçluların iyi halden ceza indirimi almaları önlenmeli"

Kadının ve ailenin korunması için şiddet olaylarına karşı hukuki düzenlemelerde uygulanan cezai yaptırımların hakkaniyete uygun olması gerektiği ve tahrik, iyi hal gibi ceza indirimlerinin suçluların fiili tekrar işlemesine neden olduğu belirtilen açıklamada, suçluların duruşmadaki tutum ve davranışları gibi kabul edilmesi mümkün olmayan gerekçeler ile cezada indirim almalarının önlenmesi, herkese karşı, her türlü şiddetin önüne geçilebilmesi için başta cezaların caydırıcı olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KADEM olarak bizler, kurulduğumuz günden bu yana daima 'Herkese karşı her türlü şiddete son' diyerek şiddetin önlenmesi ve ortadan kalkması için mücadele eden bir STK olduk. Kültürel kodlarımızda, kadim değerlerimizde ve dini inancımızda var olan, ancak son dönemde içi keyfi saiklerle boşaltılan 'aile' kavramına vurgu yaptık. Aileyi korumanın onu oluşturan her bir unsuruna değer vermekle ve bu unsurların haklarını korumakla olabileceğini söyledik. Kadını ötekileştirmeye çalışan zihniyete karşı savaş açtık. Toplumsal hayatın devamı için vazgeçilmez kıymette olan ailenin hak ettiği yere gelebilmesi için kadının haklarının tesliminin şart olduğuna değindik. Ancak bu şekilde toplumsal çözülmenin önüne geçilebileceğini savunduk ve savunmaya devam edeceğiz."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:13
  1. Kadın
  2. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
  3. Şiddet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Hakkari-Şemdinli kırsalında İl..
    2. Hatay’da konserler şehitler için iptal..
    3. Bir market çalışanın kadın iş..
    4. Hikmet Karaman: “Bu sezon ligde 1..
    5. Fransa'da G7 Zirvesi başladı
    6. Kendisini döven kocasını bıçakladı
    7. Husumet beslediği kişiyi ayağından..
    8. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
    9. Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada..
    10. Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019..
    11. 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi, çok..
    12. Hong Kong'ta sokaklar savaş alanına..
    13. Koç, Gümüşdağ ve Güneş yan yana
    14. 1071 metrekare Türk bayrağıyla "fener..
    15. Mansur Yavaş, Alkan çiftinin nikah..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pençe-1,..
    17. Real Madrid, Valladolid ile berabere..
    18. Sivas’ta trafik kazası:5 yaralı
    19. "Kadın 'ikinci sınıf' ve 'ezilen'..
    20. Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 -..
    21. Antalya’da ilk Tropikal Meyve Hasat..
    22. Çukurca'dan acı haber: 1 şehit!
    23. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    24. Süper Lig’in en pahalı orta sahası..
    25. Muriqi, eski hocasını unutmadı
    26. İki takım oyuncuları Emine Bulut için..
    27. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    28. Türkiye Emine Bulut'a kahrolurken..
    29. Emre Belözoğlu, Başakşehir takım..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!