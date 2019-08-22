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Kadın hentbol takımının hedefi Fuar Kupası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2-4 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Fuar Kupası’nda sahaya çıkacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
Kadın hentbol takımının hedefi Fuar Kupası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2-4 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Fuar Kupası’nda sahaya çıkacak.


Hentbolda bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda çalışmalarına devam eden takım, 13-15 Eylül tarihlerinde Yunanistan takımı A.C. PAOK’la oynayacağı EHF Kupası maçı öncesi İzmir’de özel bir turnuvaya katılacak.


Paşanın Melekleri, 2-4 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Fuar Hentbol Turnuvası’nda mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 4’lü turnuvada Muratpaşa’yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yalıkavak ve Üsküdar Belediyesi yer alacak.


Diğer yandan, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, sezonun ilk kupası, Süper Kupa için 2 Ekim Çarşamba günün Ankara’da Kastamonu Belediyesi’yle karşı karşıya gelecek. Geçen yılın lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya geleceği maç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun açıkladığı takvim uyarınca Kadınlar Hentbol Süper Ligi ise 5 Ekim’de başlayacak. Bu sezon ligde 9 takım yer alacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
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