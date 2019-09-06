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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Cemal Ünlü;

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Cemal Ünlü, rahim ağzı kanseri ve HPV virüsü ile ilgili bilgiler verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 14:52
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Cemal Ünlü;

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Cemal Ünlü, rahim ağzı kanseri ve HPV virüsü ile ilgili bilgiler verdi. Aşı ile kanser riskinin önüne geçilebileceğini söyleyen Ünlü, “9-15 yaş arası kızlarımız HPV aşısı ile kanser riskini ortadan kaldırabilir” dedi.


Kadınlarda en sık görülen kanser türü olma özelliğine sahip rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsünün çoğunlukla cinsel yolla bulaştığını söyleyen Cemal Ünlü, kız çocuklarının kanserden korunmak için 9-15 yaş aralığında HPV virüsü aşısı olması gerektiğini ve 21 yaşından sonra evlenen kadınların da düzenli olarak kanser taramalarına gitmelerinin önemli olduğunu belirtti.


Rahim ağzı kanserinin sıklıkla görülen bir tür olduğunu fakat taramalarla bu görülmelerin oranlarında ciddi azalma yaşandığını söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Cemal Ünlü, “Rahim ağzı kanseri kadınlarda çok sık görülen kanserlerden biridir ancak son yıllarda yaşadığımız bilimsel gelişmelerle bu kanserin görülme sıklığında azalmaya gitmiş durumdayız. Burada iki yöntem çok önemli. Birincisi hastalarımızı aşılayarak HPV virüsünü yani rahim ağzı kanseri ortaya çıkmadan bunu engelleyebiliyoruz. Bu sıklıkların azaldığının görülmesindeki ikinci nedense, artık tarama yöntemleri çok geliştiği için birçok hastamız HPV virüsü kapmış olsa bile kanser öncesinde hastalığı yakalayıp tedavi edebildiğimiz için, günümüzde bu kanserin görülme sıklığında düşme görülmekte. HPV virüsü ise, çoğunlukla cinsel temasla bulaşabilir ancak deriden deriye temas yoluyla da bulaşabiliyor. HPV virüsünün havlu gibi gereçlerle bulaşması mümkün değil ve ilişki sırasında korunmakta tamamen bulaşmayı engellemiyor. Burada dikkat etmemiz gereken, bu virüsle hiç karşılaşmadan önce aşı yapılması. HPV virüsleri genellikle cinsel birliktelik yaşandıktan sonra karşılaşılacağı için bundan daha önce aşı yapılmasını öneriyoruz. Özellikle 9 yaşından büyük kız çocuklarına aşı yapılması gerekir. Eğer 15 yaşından küçükse 2 doz aşılama yeterli olacaktır. 15 yaşından büyük bir kız çocuğu aşılanacaksa bu sefer de ilk dozu yaptıktan 2 ay sonra 2. dozu ve bunu takiben de 4 ay sonra 3. dozu yapıyoruz. Bu aşılama yapıldığı zaman hem HPV virüsüne bağlı rahim ağzı kanseri yüzde 80’e yakın azalmakta, ayrıca da genital bölgede kozmetik açısından kötü bir görüntü oluşturmakta. Kansere dönüşmese bile, hem bunu hem de genital bölge siillenmesine karşı koruyuculuk sağlamaktadır” dedi.


Cemal Ünlü, HPV aşısının herhangi bir yan etkisi bulunmadığını ve bugüne kadar milyonlarca doz yapıldığını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:


“Birçok gelişmiş ülkede bu aşı devlet kapsamında ve herkese yapılıyor. Maalesef ülkemizde aşının maliyeti yüksek olduğu için şu an hastalarımızın kendilerinin eczaneden temin etmesi gerekiyor. Umuyoruz ki ilerleyen yıllarda muhakkak aşılama oranlarımız artacak ve kanser oranı daha da düşecektir. Aşı olunsa bile, 21 yaşından sonra evlenen her kadının 3 yılda bir rahim ağzı kanseri tarama testi yaptırması gerekir. 30 yaşından sonra ise, hem tarama testi hem de HPV testini 5 yılda bir yaptırması yeterli olacaktır. Aşılama ile ilgili maalesef çok yanlış bilgiler dolaşmakta ve bu aşı yeni bir aşı değil milyonlarca doz tüm gelişmiş ülkelerde uygulanmış ve hiçbir ciddi yan etkisi gösterilememiş. Görünen hafif yan etkileri bazen kolda kızarıklık gibi önemli olmayan etkiler. Aşılarla ilgili en büyük endişe beyinle ilgili felç gibi yan etkileri olabilir mi oluyor. HPV aşısında bu yan etkiler gösterilememiştir. Bundan dolayı evlenmeden önce 9-15 yaş aralığındaki kız çocuklarımıza aşıları yaptıralım.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:52
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