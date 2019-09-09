Kadın girişimciler, kurdukları kooperatifle siparişlere yetişemiyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir araya gelen kadın girişimciler, kurdukları kooperatif ile organik salça ve kurutmalık üretimi yapıyor. Kısa süre önce üretime başlayan kadın girişimciler, şu sıralar siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Fırsat verildiği takdirde başarılı olacaklarını her işte gösteren kadın girişimciliğinin son başarı örneği Malatya’da yaşanıyor. Akçadağ ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci ‘Kadın Girişimciliği ve İşletme Kooperatifi’ni kurarak hem ev ekonomilerine katkıda bulunmaya hem de tüketicilere organik ürünler sunmaya başladı.

Başkanlığını Ayşe Uzun Kayış’ın üstlendiği kadın girişimciliği kooperatifi ile ilçede üretilen organik salça ve kurutmalık ürünler tüketiciye sunuluyor. Şu sıralar organik domates salçası yapımı için hummalı bir çalışma yürüten kadın girişimciler, hiçbir kimyasal ürünün kullanılmadığı organik ürünlerini kooperatif vasıtasıyla il dışında bulunan tüketiciye satıyor.

Kooperatif Başkanı Ayşe Uzun Kayış, özellikle kırsaldaki kadınların ürettiği ürünleri üreticiden tüketiciye ulaştırmak amacıyla kooperatif kurduklarını söyledi. Kısa sürede büyük ilgi gördüklerini ifade eden Kayış, “Çok da ihtiyaç varmış bunu gördük. Bizlere destek veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’a teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda oldu, bunu bilmek de bizlere güç veriyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çok kısa sürede kurulmalarına rağmen siparişlere yetişemediklerini söyleyen Kayış, il dışından arayan tüketicilere kargo ile organik ürünleri gönderdiklerini söyledi. Bu yıl ilk yılları olduklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Kayış, önümüzdeki yıl daha programlı bir şekilde üretime geçeceklerini ve bu şekilde işlerinin de büyüyeceğini belirtti.

Kadın girişimciler de büyüklerinden gördükleri yöntem ile yıllardır organik olarak salça ve kurutmalık türü ürünler yaptıklarını söyleyerek, kurulan kooperatif ile birlikte artık pazar sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi.