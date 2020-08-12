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Spor

Kadın futboluna karşı çıktı diye işine son verildi

beIN Sports canlı yayınında sarf ettiği, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı" sözleri nedeniyle Melih Şendil'in işine son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:43:00 -
Kadın futboluna karşı çıktı diye işine son verildi

7 Ağustos Cuma akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra, müsabakaları değerlendirmek için ekran başına geçen Melih Şendil'in, kadın futbolunu eleştirirken sarf ettiği sözler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kadın futbolunu savunmadığını ifade eden beIN Sports spikeri Şendil, futbolun ataerkil bir oyun olduğunu vurgulayarak, "Kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı." demişti. Basketbolun da erkek oyunu olduğunu söyleyen tecrübeli spiker, "Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım ama... Beni topa tutabilirler, alışığız.” diye konuşmuştu.

Şendil'in bu çıkışı sonrası başta feministler olmak üzere, sözde ifade özgürlüğünü savunan kesim ünlü spikeri topa tutmuştu.

Şendil, eleştiriler artınca bir de özür mesajı yayınlamıştı.

Kovuldu

Tüm yaşananların ardından yayıncı kuruluş beIN Sports, tecrübeli spiker Melih Şendil ile yollarını ayırdı.

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