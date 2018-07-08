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Kadın esnaf sayısı 278 bine yükseldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2013’te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının Haziran 2018 sonu itibarıyla 277 bin 955’e yükseldiğini belirtti.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:30
Kadın esnaf sayısı 278 bine yükseldi

Palandöken, açıklamasında, kadın esnaf ve sanatkar sayılarına ilişkin bilgi verdi. Kadın esnaf ve sanatkar sayısının son 5 yılda yüzde 50 arttığını kaydeden Palandöken, “2013’te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı Haziran 2018 sonu itibarıyla 92 bin 525 artarak 277 bin 955 oldu. Kadınların toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise yüzde 16,06 olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.

Kadın esnaf ve sanatkar oranının sahil kentlerinde yüksek olduğuna işaret eden Palandöken, “Kadın esnaf ve sanatkar oranının en fazla olduğu iller yüzde 23,31 ile Uşak, yüzde 22,90 ile Çanakkale, yüzde 21,74 ile Balıkesir, yüzde 21,19 ile İzmir ve yüzde 20,43 ile Muğla oldu” değerlendirmesinde bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:30
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. Çanakkale
  5. Balıkesir
  6. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
  7. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  8. TESK

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