Kadın dövdüğü iddia edilen Ozan Güven’in sözleşmesi feshedildi

Kokuşmuş magazin dünyasında her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor. Son olarak gayrimeşru ilişki yaşadığı kadını dövdüğü iddia edilen oyuncu Ozan Güven, oynadığı diziden ayrılmak zorunda kaldı.

KOnu ile ilgili bir açıklama yapan, Babil dizisinin yapımcısı Ay Yapım, bir basın bildirisi yayınlayarak oyuncunun skandal olay nedeniyle diziden ayrıldı.

Ay Yapım’ın basın açıklamasında, “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." İfadelerine yer verildi.