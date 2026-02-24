  • İSTANBUL
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü! ‘Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum'
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü! ‘Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü! ‘Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtuşmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum.

Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!
Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!

Gündem

Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!

