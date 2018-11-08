Kadın doktor, uyuşturucu kuryesi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube'ye bağlı olarak Atatürk Havalimanı’nda denetim yapan profil analiz ekipleri, Brezilya’dan gelen bir kadın yolcunun hareketlerini şüpheli buldu. Uzman ekipler Sao Paulo’dan uçağa binen Güney Afrika kökenli Manasseh Busısıwe N. uyuşturucu kuryesi şüphesiyle durdurup arama odasına götürdü.

AYAKKABIDAN KOKAİN ÇIKTI

Geçtiğimiz 1 Kasım Perşembe günü gerçekleşen operasyonda, Kadın Doğum Uzmanı olarak ülkesi Güney Afrika'da görev yaptığı belirlenen 42 yaşındaki Manasseh Busısıwe N.'nin üst aramasında ve valizindeki ön incelemede suç unsuru bir şey bulunamazken, valizinde bulunan, farklı numaralardaki 4 çift ayakkabı uzman polislerin dikkatini çekti.

Ekipler, değişik numaralardaki ayakkabıların olması gerekenden daha ağır olduğunu fark edince, içini kontrol etti. Yapılan iç kontrolde kağıtlara sarılı halde 3 kilo 587 gram kokain ele bulundu.

‘SOKAK SATICISINDAN ALDIM’

Gözaltına alınan 42 yaşındaki kadın Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken ifadesinde Brezilya’dan tatil için Pakistan’a gittiğini uyuşturucu ile ilgisi olmadığını ayakkabıları da sokak satıcılarından aldığını ifade etti.

"Ayakkabıları görünce hoşuma gitti. Pakistan’da çocuklara vermek için satın aldım. İçinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenilen Kadın doğum uzmanı Bussıwe N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine kondu.

Ele geçirilen uyuşturucunun 150 bin dolar değerinde olduğu öğrenilirken, zehir şebekelerinin son dönemlerde özellikle farklı mesleklerden kuryeler bulduklarını belirten uzmanlar, kuryelik için bin ile 3 bin dolar arasında ücret ödendiğini belirtti. Uyuşturucu kuryeliği suçundan yakalanan şüphelilerin ise 15 ile 20 yıl arasında cezalarla yargılandığı dile getirilen uzman polisler, operasyonda yakalanan uyuşturucu kuryesinin doktor olmasının ise dikkat çekmemek için tercih edildiğini ifade etti.