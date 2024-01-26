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Gündem Kadın doçent koca doçent! Ama vahşet aynı vahşet
Gündem

Kadın doçent koca doçent! Ama vahşet aynı vahşet

Yeniakit Publisher
2024-01-26 21:43:00 - 2024-01-26 22:07:39
Kadın doçent koca doçent! Ama vahşet aynı vahşet

Eğitim seviyesinin düşüklüğü sebebiyle kadın cinayetlerinin olduğunu iddia edenlerin yalanları, İzmir'den gelen haberle bir defa daha tescillendi.

İzmir'de kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

İkisi de doçent ama vahşet aynı!

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. 4'üncü evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi. Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

Eşinin durumu ağır!

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre çiftin boşanma aşamasında olduğu, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.

Kayınvalidesiyle kayınbabasını daha önce darbetmiş!

Yusuf Yılmaz'ın 2 ay öne kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darbettiği öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederine 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Derya Uzelli Yılmaz'ın şikayeti üzerine hakkında 4 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Yılmaz'a elektronik kelepçe takılması için de başvuruda bulunduğu ancak gerçekleşmediği belirtildi.
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Derya Uzelli'nin görev yaptığı Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurarak eşinden zarar gelmesinden korktuğu ve bu nedenle şikayette bulunduğu, Yusuf Yılmaz'ın fotoğraflarının kampüste görev yapan güvenlik görevlilerine dağıtıldığı, içeri alınmaması konusunda uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

Dilek Uzelli Yılmaz'ın yakın arkadaşlarına ve çevresine yaşadığı büyük korku nedeniyle 'inşallah 3. sayfa haberi olmam' dediği öğrenildi.

TÜBİTAK projesi kapsamında Kanada'ya gitmişler

Derya Uzelli Yılmaz'ın geçmişte hemşirelik yaptığı, daha sonra öğretim görevlisi olduğu bildirildi. 2015'te evlenen Derya–Yusuf Yılmaz çiftinin 5 yıl önce TUBİTAK destekli proje kapsamında Kanada'ya beraber gittikleri, kızlarının da burada dünyaya geldiği öğrenildi.

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