0553 313 94 23

Kadın çalışanlar erkek şiddetine karşı kickboks öğreniyor

Kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Seyidoğlu Gıda, tüm kadın çalışanlarına kickboks dalında 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ünlü sporcu Hakan Demiray tarafından savunma eğitimi vermeye başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53
Kadın çalışanlar erkek şiddetine karşı kickboks öğreniyor

Kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Seyidoğlu Gıda, tüm kadın çalışanlarına kickboks dalında 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ünlü sporcu Hakan Demiray tarafından savunma eğitimi vermeye başladı.



Kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Seyidoğlu Gıda, tüm kadın çalışanlarına kendini savunma eğitimi vermeye başladı. kickboks dalında dünya ve Avrupa 3’üncülüğü dereceleri almış, 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ünlü sporcu Hakan Demiray tarafından verilen eğitimlerde kadın çalışanlar, hem teorik hem de uygulamalı olarak yakın savunma tekniklerini öğrendi. Aynı zamanda erkek çalışanlara da öfke kontrolü eğitimi verildi.



Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına karşı, sosyal medya üzerinden kadınlara dönük ücretsiz savunma dersleri vereceğini duyuran Türkiye Kickboks şampiyonumuz Hakan Demiray, Seyidoğlu Gıda’nın 200’den fazla kadın çalışanına ilk eğitimini verdi. 1 Hareket 1 Hayat Kurtarır isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlar, erkek şiddetine karşı hayat kurtarıcı yakın savunma tekniklerini uzmanından öğrendi.



Türkiye şampiyonu, kadınlara eğitim verdi


Kadınların basit teknikleri öğrenerek erkek şiddetine karşı kendini savunabileceğini ifade eden Hakan Demiray, "Yaşadığımız şiddet olayları hepimiz gibi benim için de tahammül edilemez oldu. Sosyal medya üzerinden başlattığım kadınlara dönük ücretsiz savunma eğitimi vereceğim çağrısına karşı büyük bir destek gördüm. Bugün ilk eğitimi Seyidoğlu Gıda firmasında çalışmamızı gerçekleştirdik. Amacımız, kadınlara ani gelişen riskli durumlarda kendini koruyabilecek teknik bilgileri anlatmak, kendini savunmayı öğretmek" diye konuştu.



Emine Bulut cinayetinin Türk halkını derin bir travmaya soktuğunu ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Türkiye’nin her köşesinden gelen kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinden dolayı çok üzüntülüyüz. Kadın çalışanlarımızın kendini savunması ve böyle bir şiddete maruz kaldığında hayatta kalabilmesi için gereken yöntemleri öğrenmelerini arzuladık. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Fabrikamızda çalışan erkek personele de öfke kontrolü ve nezaket dersleri vermeye başladık" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    1. Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    2. Mardin hizmet sektöründe en çok..
    3. Türk heyetinden ’Güvenli Bölge’nin..
    4. Suriye sınırında devriye uçuşları..
    5. Antalya’da termometreler 39 dereceyi..
    6. Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev..
    7. Büyükşehir ekipleri yaralı Flamingo’yu..
    8. Fransa AB Komisyonu üyeliği için..
    9. Devrilen servis otobüsü alev aldı, çok..
    10. Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan'dan..
    11. Atatürk’ün Devrekani’ye teşriflerinin..
    12. Üniversite öğrencileri, iş dünyasıyla..
    13. HDP'den Saadet Partisi'ne kayyım kıskacı
    14. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in..
    15. Mustafa Özben, FIBA Dünya Kupası’nda
    16. İrem Derici’nin evine gelen hayranına..
    17. Yer: Şanlıurfa: Tek tek toplayıp..
    18. Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!
    19. GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu..
    20. Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı
    21. Üzerine ağaç devrilen orman işçisi..
    22. Palancıoğlu’ndan Mehmet Aydın..
    23. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    24. Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer..
    25. Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları..
    26. Başkan Öndeş; “Hangi taşı kaldırsak..
    27. Aktivist Thunberg, sıfır karbondioksit..
    28. Kızıltan’dan Artistik Cimnastik Dünya..
    29. TOKİ, Çiçekdağı ilçesinde hak..
    30. Milletvekili Subaşı Karesi’de ziyaret..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir