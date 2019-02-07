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Kadın çalışanı taciz etti! Dışarı atılınca geri dönüp dehşet saçtı

İzmir Buca'da bir kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla kafeden dışarı atılan kişi silahıyla geri dönüp dehşet saçtı.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:08

İzmir'in Buca ilçesinde, bir müşteri iddiaya göre alkollü olarak girdiği kafede iki kadına sözlü tacizde bulundu. İşyeri sahibinin durumdan haberdar olması üzerine şahıs işyeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs bir süre sonra elinde silahıyla kafeye geri döndü. Silahıyla kafede sağa sola ateş eden şahıs patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. Alkollü şahıs tehditler savurup olay yerinden uzaklaşırken bir kadın kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu. O dehşet anları kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerden teşhis edilen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:08
  1. İzmir
  2. tacizci

YORUM YAZ

  • turkturk7 dk önce
    OLDURMEK ICIN SIKMAMIS. OYLE OLSAYDI BELDEN YIKARIYA SIKARDI O ASAGIYA SIKMIS ISI BILEN BIRISI..SARHOSA DA BENEMIOR.
  • ahmetahmet11 dk önce
    yakalandı- ifadesi alındı- serbest bırakıldı.... rezalet rezalet rezalet

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