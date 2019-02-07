Kadın çalışanı taciz etti! Dışarı atılınca geri dönüp dehşet saçtı

İzmir'in Buca ilçesinde, bir müşteri iddiaya göre alkollü olarak girdiği kafede iki kadına sözlü tacizde bulundu. İşyeri sahibinin durumdan haberdar olması üzerine şahıs işyeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs bir süre sonra elinde silahıyla kafeye geri döndü. Silahıyla kafede sağa sola ateş eden şahıs patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. Alkollü şahıs tehditler savurup olay yerinden uzaklaşırken bir kadın kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu. O dehşet anları kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerden teşhis edilen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.