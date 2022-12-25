Kadın Buluşması toplantısında Erdoğan'ın portresini bayrakla kapattılar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisi tarafından organize edilen Kayseri Kadın Buluşması'nda konuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğündeki bir grup CHP'li Başkan Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde CHP'liler tarafından skandal bir eyleme imza atıldı.
CHP'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ KAPATTI
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başını çektiği bir grup CHP'li, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.
Erdoğan'ın portresini kapatma girişimi saniye saniye kameraya yansırken, skandal
görüntülere tepki yağdı.
SKANDAL PARTİLİLERİN PAYLAŞIMLARINDA APAÇIK ORTADA
Partililer tarafından farklı açılardan paylaşılan görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin yanında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinin Türk bayrağı ile kapatıldığı görülüyor.