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Siyaset Kadın Buluşması toplantısında Erdoğan'ın portresini bayrakla kapattılar
Siyaset

Kadın Buluşması toplantısında Erdoğan'ın portresini bayrakla kapattılar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisi tarafından organize edilen Kayseri Kadın Buluşması'nda konuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğündeki bir grup CHP'li Başkan Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:58:00 -
Kadın Buluşması toplantısında Erdoğan'ın portresini bayrakla kapattılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde CHP'liler tarafından skandal bir eyleme imza atıldı.

CHP'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ KAPATTI

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başını çektiği bir grup CHP'li, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.

Erdoğan'ın portresini kapatma girişimi saniye saniye kameraya yansırken, skandal

görüntülere tepki yağdı.

SKANDAL PARTİLİLERİN PAYLAŞIMLARINDA APAÇIK ORTADA

Partililer tarafından farklı açılardan paylaşılan görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin yanında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinin Türk bayrağı ile kapatıldığı görülüyor.

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Yorumlar

ahmet kalanoglu

kapat nasıl olsa korkuyu ıcinizden atamadıgınız ıcın cırpınışlarınız bosuna bozguncular

DRSNN

yoluna tüküreyim kadın hakkını nazlı kaya savunacak kemal önden gidecek öl abigil öl hillenin oğlu çayırı biçir
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