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Spor Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Spor

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş HDI Sigorta'yı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:59:14 -
Kadın basketbolunda derbi heyecanı

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, derbi heyecanına sahne olacak.

Ligde haftanın ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Lige 9'da 9'la başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden Beşiktaş HDI Sigorta, 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların 6. haftada Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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