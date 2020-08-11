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Spor

Kadın basketbolunda Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:18:01 -
Kadın basketbolunda Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Kadın basketbolunda FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) ve FIBA Avrupa Kupası'nın (EuroCup) 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi temsil edecek takımlar belli oldu.

FIBA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Öznür Kablo, gruplarda yer alacak. İzmit Belediyespor ise elemelerden organizasyona katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Bu arada elemelerde yer alacak kulüpler, konferans kuralı gereği coğrafi yakınlıklarına göre ikiye ayrılacak. Buna göre İzmit Belediyespor, Macar ekibi Aluinvent DVTK Miskolc ile karşı karşıya gelecek. İzmit Belediyespor, rakibine elendiği takdirde yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.


- Avrupa Kupası'nda 5 takım


FIBA Avrupa Kupası'nda ise Türkiye adına Adana Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor mücadele verecek.

İki organizasyonun kura çekimi ise 17 Ağustos Pazartesi günü Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.



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